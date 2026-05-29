В Румынии беспилотник врезался в жилой дом рядом с украинской границей

IGSU: в румынском городе Галац беспилотник врезался в жилой дом, двое пострадали
В румынском городе Галац, расположенном недалеко от границы с Одесской областью, беспилотник врезался в жилой дом. Об этом сообщила Служба экстренного реагирования Румынии (IGSU) в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По предварительным данным, пострадали два человека. Согласно официальному заявлению, беспилотник упал на жилой дом, что привело к возгоранию квартиры на 10-м этаже.

На месте работали подразделения IGSU Галац, сотрудники МВД и специалисты SRI. Двое жителей горящей квартиры эвакуировались самостоятельно.

23 мая бывший премьер-министр Латвии Эвика Силиня сообщила, что беспилотник упал в озеро Дридзис. Двумя днями ранее в Латвию также залетел беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины — это был FP-1. Из-за него в небо подняли истребители НАТО, а в Утенском районе на востоке страны объявили воздушную тревогу.

3 февраля стало известно, что неопознанный беспилотник упал на территорию военной базы в Польше недалеко от склада вооружения 28 января 2026 года. Речь идет о 2-м радиоэлектронном центре — специализированном подразделении, занимающемся радиоэлектронной разведкой и мониторингом радиопространства на северо-востоке Польши, в том числе в районе Сувалкского коридора.

Ранее президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что воздушное пространство страны закрыто для дронов, летящих на Россию.

 
