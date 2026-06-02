В НАТО заявили о намерении перебросить больше сил на восточный фланг

НАТО намерено направить больше сил на восточный фланг Европы после падения дрона на крышу жилого дома в Румынии. Об этом заявил глава комитета Североатлантического альянса адмирал Джузеппе Каво Драгоне в интервью телеканалу Al Arabiya.

По его словам, альянс уже предпринимает шаги для усиления восточного фланга. Адмирал добавил, что НАТО намерено создать схему, связывающую все от Балтийского до Черного моря. Однако он не уточнил, какие именно силы будут направлены.

29 мая дрон врезался в жилой дом в румынском городе Галац, расположенном недалеко от границы с Одесской областью Украины. Румыния обвинила в происшедшем Россию.

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что для выяснения обстоятельств инцидента с дроном в Румынии необходимо провести деполитизированное расследование с участием России. Для этого Россия должна получить объективные данные и обломки беспилотного летательного аппарата для экспертизы, заключил дипломат.

Ранее президент Румынии объяснил падение дрона на дом работой ПВО.