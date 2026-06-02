Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Армия

В НАТО заявили о намерении перебросить больше сил на восточный фланг

Адмирал НАТО Драгоне: альянс планирует направить больше сил на восточный фланг
Ebrahim Noroozi/AP

НАТО намерено направить больше сил на восточный фланг Европы после падения дрона на крышу жилого дома в Румынии. Об этом заявил глава комитета Североатлантического альянса адмирал Джузеппе Каво Драгоне в интервью телеканалу Al Arabiya.

По его словам, альянс уже предпринимает шаги для усиления восточного фланга. Адмирал добавил, что НАТО намерено создать схему, связывающую все от Балтийского до Черного моря. Однако он не уточнил, какие именно силы будут направлены.

29 мая дрон врезался в жилой дом в румынском городе Галац, расположенном недалеко от границы с Одесской областью Украины. Румыния обвинила в происшедшем Россию.

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что для выяснения обстоятельств инцидента с дроном в Румынии необходимо провести деполитизированное расследование с участием России. Для этого Россия должна получить объективные данные и обломки беспилотного летательного аппарата для экспертизы, заключил дипломат.

Ранее президент Румынии объяснил падение дрона на дом работой ПВО.

 
Теперь вы знаете
Инфляция покинула супермаркеты. Как (не) выросли цены с начала 2026 года
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!