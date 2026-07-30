В CENTCOM подтвердили новую волну ударов по Ирану

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети X подтвердило начало новой волны ударов по Ирану.

В публикации отмечается, что атака началась в 20:00 по восточному времени (3:00 мск).

«Удары являются мощным ответом на попытку вчерашних иранских атак на силы США, дислоцированные на Ближнем Востоке», – говорится в публикации.

До этого журналист издания Axios Барак Равид, ссылаясь на американского чиновника, заявил, что США наносят новую серию воздушных ударов по Ирану.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты намерены нанести мощные удары по Ирану, но при этом продолжают выяснять возможность достижения договоренностей с Тегераном.

24 июля глава Белого дома рассказал, что стратегия его страны по выходу из конфликта с Ираном предусматривает либо эскалацию военных действий, либо заключение сделки. Он отметил, что военный вариант предполагает продолжение ударов с нарастающей жесткостью, но есть и более разумный путь — договоренности.

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