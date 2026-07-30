Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Дурова объявили в розыскПроблемы с бензином в России
Армия

В CENTCOM подтвердили новую волну ударов по Ирану

CENTCOM: США начали новую волну ударов по Ирану
U.S. Navy/Reuters

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети X подтвердило начало новой волны ударов по Ирану.

В публикации отмечается, что атака началась в 20:00 по восточному времени (3:00 мск).

«Удары являются мощным ответом на попытку вчерашних иранских атак на силы США, дислоцированные на Ближнем Востоке», – говорится в публикации.

До этого журналист издания Axios Барак Равид, ссылаясь на американского чиновника, заявил, что США наносят новую серию воздушных ударов по Ирану.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты намерены нанести мощные удары по Ирану, но при этом продолжают выяснять возможность достижения договоренностей с Тегераном.

24 июля глава Белого дома рассказал, что стратегия его страны по выходу из конфликта с Ираном предусматривает либо эскалацию военных действий, либо заключение сделки. Он отметил, что военный вариант предполагает продолжение ударов с нарастающей жесткостью, но есть и более разумный путь — договоренности.

Ранее КСИР пообещал устроить США «настоящий ад».

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Теорию о 5 языках любви опровергла наука. Почему ее не стоит списывать со счетов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!