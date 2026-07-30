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Армия

США атаковали Иран

Axios: США наносят воздушные удары по Ирану
PalSand/Shutterstock/FOTODOM

США наносят новую серию воздушных ударов по Ирану. Об этом в социальной сети X заявил журналист портала Axios Барак Равид, ссылаясь на американского чиновника.

«Американские военные наносят удары с воздуха по Ирану, сообщил мне представитель властей США», — написал он.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты намерены нанести мощные удары по Ирану, но при этом продолжают выяснять возможность достижения договоренностей с Тегераном.

24 июля глава Белого дома рассказал, что стратегия его страны по выходу из конфликта с Ираном предусматривает либо эскалацию военных действий, либо заключение сделки. Он отметил, что военный вариант предполагает продолжение ударов с нарастающей жесткостью, но есть и более разумный путь — договоренности.

Боевые действия США и Израиля против Ирана начались 28 февраля. В июне между Вашингтоном и Тегераном был подписан меморандум о прекращении огня на всех направлениях, включая Ливан. Однако 8 июля Соединенные Штаты возобновили массированные удары, мотивируя это нарушением Ираном договоренностей, касающихся безопасности в Ормузском проливе. Тегеран отвечает атаками по американским военным базам на Ближнем Востоке.

Ранее КСИР пообещал устроить США «настоящий ад».

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