Трамп пригрозил Ирану «мощными» ударами

Соединенные Штаты намерены нанести мощные удары по Ирану, но при этом продолжают выяснять возможность достижения договоренностей с Тегераном. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

«Мы выясним, будет ли у нас в какой-то момент договоренность. Но мы будем наносить по ним очень мощные удары», — сказал он.

До этого Трамп заявлял, что стратегия США по выходу из конфликта с Ираном предусматривает либо эскалацию военных действий, либо заключение сделки. Он отмечал, что военный вариант предполагает продолжение ударов с нарастающей жесткостью, но есть и более разумный путь — договоренности.

Агентство Associated Press со ссылкой на региональных чиновников писало, что посредники добились существенного прогресса в попытках вернуть США и Иран за стол переговоров и предотвратить полномасштабную войну на Ближнем Востоке. Отмечается, что ключевую роль в посреднических усилиях играют Катар и Пакистан.

В июне Трамп поблагодарил президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина за нейтралитет в отношении Ирана. По словам американского лидера, если бы Москва и Пекин не остались нейтральными в ситуации с Тегераном, то это бы усложнило положение США в конфликте.

Ранее Трамп рассказал о ситуации в Ормузском проливе.