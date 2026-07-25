Трамп допустил усиление ударов по Ирану

Трамп заявил, что в конфликте с Ираном возможна или эскалация, или сделка

Президент США Дональд Трамп заявил, что стратегия Вашингтона по выходу из конфликта с Ираном предусматривает либо эскалацию военных действий, либо заключение сделки. Об этом он сказал журналистам в Белом доме, сообщает ТАСС.

«Есть военный выход, при котором мы просто продолжаем делать то же самое, и даже более жестко», — сказал он.

Однако, по словам Трампа, есть и более разумный путь — заключить сделку. Американский лидер допустил, что Тегеран пока не готов к мирному соглашению, хотя, по его мнению, иранская сторона хотела бы его заключить.

Трамп также сообщил, что США ведут переговоры с Ираном, и, как он полагает, иранцы становятся серьезнее день ото дня. При этом окончательного решения относительно интенсификации ударов по Ирану он пока не принял.

Накануне газета The New York Times сообщила, что Иран отказался от предложения США о прекращении огня, переданного через премьер-министра Ирака. Тегеран не заинтересован во временной сделке, которая оставила бы нерешенным вопрос о контроле над Ормузским проливом. Иранские официальные лица заявили, что вооруженные силы страны готовятся к возможному расширению войны в случае ударов по критически важной инфраструктуре.

В июне Трамп поблагодарил президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина за нейтралитет в отношении Ирана. По словам американского лидера, если бы Москва и Пекин не остались нейтральными в ситуации с Тегераном, то это бы усложнило положение США в конфликте.

Ранее Иран атаковал военную базу США в Бахрейне.