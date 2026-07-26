Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Армия

Минобороны России раскрыло подробности удара по объектам в Киеве

МО РФ: ВС ударили по объектам военной промышленности в Киеве и порту Черноморск
IMAGO/Martin Dziadek/Global Look Press

Российские военные высокоточным оружием наземного и воздушного базирования ударили по объектам военной промышленности в Киеве и порту Черноморск в Одесской области. Об этом сообщило министерство обороны России.

В Киеве было поражено промышленное предприятие, на котором производились беспилотники и комплектующие к ним, а также место сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов. Целью российской армии в порту Черноморск стали резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для обеспечения Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В ночь на 19 июля российские военнослужащие выпустили по Киеву рекордное количество баллистических ракет за все время военного конфликта. По данным украинского издания INSIDER, в течение 53 минут по столице Украины прилетело 40 ракет. После этого в разных районах Киева начались пожары.

Согласно данным мониторингового ресурса Monitorwar, Киев и Киевская область подверглись ударам ракетных комплексов «Искандер-М». Аналитики ресурса также сообщили об использовании ВС РФ гиперзвуковых крылатых ракет «Циркон».

Ранее стало известно о планах России лишить Украину выхода к морю.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 26 июля. Кремль о заморозке конфликта на Украине, новый выходной в сентябре и аппарат для лечения опухолей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!