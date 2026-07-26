Минобороны России раскрыло подробности удара по объектам в Киеве

МО РФ: ВС ударили по объектам военной промышленности в Киеве и порту Черноморск

Российские военные высокоточным оружием наземного и воздушного базирования ударили по объектам военной промышленности в Киеве и порту Черноморск в Одесской области. Об этом сообщило министерство обороны России.

В Киеве было поражено промышленное предприятие, на котором производились беспилотники и комплектующие к ним, а также место сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов. Целью российской армии в порту Черноморск стали резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для обеспечения Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В ночь на 19 июля российские военнослужащие выпустили по Киеву рекордное количество баллистических ракет за все время военного конфликта. По данным украинского издания INSIDER, в течение 53 минут по столице Украины прилетело 40 ракет. После этого в разных районах Киева начались пожары.

Согласно данным мониторингового ресурса Monitorwar, Киев и Киевская область подверглись ударам ракетных комплексов «Искандер-М». Аналитики ресурса также сообщили об использовании ВС РФ гиперзвуковых крылатых ракет «Циркон».

Ранее стало известно о планах России лишить Украину выхода к морю.