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Армия

По Киеву запустили рекордное количество баллистических ракет

По Киеву за 53 минуты запустили рекордное количество баллистических ракет
Gleb Garanich/Reuters

По Киеву запустили самое большое количество баллистических ракет за все время вооруженного конфликта. Об этом пишет украинский Telegram-канал INSIDER UA.

По данным источника, в течение 53 минут по украинской столице прилетело 40 ракет. После этого в разных районах Киева начались пожары.

Согласно данным мониторингового ресурса Monitorwar, Киев и Киевская область подверглись ударам ракетных комплексов «Искандер-М». Аналитики ресурса также сообщают об использовании российской армией гиперзвуковых крылатых ракет «Циркон» при атаке на город.

В ночь на 18 июля российские войска нанесли новые удары по портовой инфраструктуре Украины и судам, которые использовались в интересах ВСУ. Как заявили в министерстве обороны РФ, в Одессе были поражены объекты разгрузки горюче-смазочных материалов (ГСМ), в Черноморске — контейнеровоз с боеприпасами, в районе острова Змеиный — сухогруз. Кроме того, под Очаковом была уничтожена пусковая установка берегового ракетного комплекса «Нептун-2». ВС РФ бьют по украинским портам ежедневно, начиная с 11 июля. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее ВС РФ при ударе по Украине поразили производство по сборке боевых частей дронов и ракет.

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