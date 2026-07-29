Глава Орловской области рассказал о последствиях атаки дронов

Губернатор Клычков: врачи борются за жизнь пострадавшего при атаке БПЛА в Орле

В результате атаки дронов Вооруженных сил Украины в Орловской области местный житель получил серьезные ранения. Об этом в ходе прямого эфира в соцсети «ВКонтакте» рассказал губернатор Андрей Клычков.

«Орловщина сегодня ночью вновь подверглась вражеской атаке — было уничтожено три БПЛА», — написал глава региона.

По словам Клычкова, в результате украинской атаки в одном из муниципалитетов региона повреждения получили инфраструктурные объекты и многоквартирный дом, один человек серьезно пострадал. За его жизнь в настоящее время борются врачи, добавил губернатор.

В ночь на 22 июля Вооруженные силы Украины нанесли удар по многоэтажному жилому дому в Ялте. При атаке пострадали 17 человек, шестерых из них госпитализировали, состояние троих оценивалось как тяжелое. Помощница главы Крыма Ольга Курлаева сообщала, что в результате атаки украинского дрона в доме выгорели семь квартир.

27 июля украинский беспилотник атаковал многоквартирный жилой дом в Керчи, в результате чего пострадали десять человек. Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что трое из раненых, включая ребенка, были госпитализированы.

29 июля в региональном минздраве сообщили, что спасти 9-летнего ребенка не удалось.

Ранее семь квартир выгорели после атаки БПЛА в Крыму.