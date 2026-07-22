Беспилотник попал в жилой дом в Ялте

Крючков: 17 человек ранены в результате попадания БПЛА в жилой дом в Ялте

Семнадцать человек получили ранения в результате попадания БПЛА в жилой дом в Ялте. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в своем Telegram-канале.

«Ночью враг атаковал Ялту. Один из беспилотников ударил в многоэтажный жилой дом», — написал Крючков.

По его словам, шесть человек были госпитализированы, трое из них — в тяжелом состоянии.

За минувшую ночь российская армия сбила 242 украинских дрона над регионам РФ, в том числе Крымом и акваторией Черного моря. Из-за атак без света остались несколько населенных пунктов, расположенных на южном берегу Крыма, сообщила компания «Крымэнерго».

Накануне украинские беспилотные летательные аппараты также атаковали Крым: под удар попал гражданский автотранспорт, стоявший в очереди на пункте на сухопутном переходе «Чонгар». Кроме того, 21 июля дроны Вооруженных сил Украины атаковали Севастополь.

Ранее для жителей Крыма и Севастополя запустили аварийный роуминг.