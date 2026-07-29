По Ирану нанесен ракетный удар

Fars: по провинции Западный Азербайджан в Иране нанесен ракетный удар

Провинция Западный Азербайджан, находящаяся в северо-западной части Ирана, подверглась ракетному обстрелу. Об этом заявил глава местного управления по чрезвычайным ситуациям Хамед Сафари, его слова приводит агентство Fars.

«Выпущенная противником ракета упала на территории района, где отсутствует застройка», — сказал он.

Данные о пострадавших вследствие инцидента не поступали.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что ВС Соединенных Штатов намерены нанести удары по Ирану в ответ на обстрел американских военных в Иордании.

В ночь на 29 июля стало известно, что Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части армии Ирана) атаковал авиабазу США в Иордании.

До этого официальный представитель КСИР генерал Хоссейн Мохебби заявил, что за несколько дней Иран нанес США материальный ущерб на $20 млрд. Он уточнил, что республика нанесла удары по десяткам командных центров, системам противовоздушной обороны, радарам раннего предупреждения, узлам связи, складам боеприпасов, логистическим объектам, авиационным ангарам, истребителям, беспилотникам и вспомогательной технике.

Ранее Иран устроил «темную ночь» радарам и системам ПВО США в Кувейте.