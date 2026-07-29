Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Дурова объявили в розыскПроблемы с бензином в России
Армия

По Ирану нанесен ракетный удар

Fars: по провинции Западный Азербайджан в Иране нанесен ракетный удар
Mohammed Othman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Провинция Западный Азербайджан, находящаяся в северо-западной части Ирана, подверглась ракетному обстрелу. Об этом заявил глава местного управления по чрезвычайным ситуациям Хамед Сафари, его слова приводит агентство Fars.

«Выпущенная противником ракета упала на территории района, где отсутствует застройка», — сказал он.

Данные о пострадавших вследствие инцидента не поступали.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что ВС Соединенных Штатов намерены нанести удары по Ирану в ответ на обстрел американских военных в Иордании.

В ночь на 29 июля стало известно, что Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части армии Ирана) атаковал авиабазу США в Иордании.

До этого официальный представитель КСИР генерал Хоссейн Мохебби заявил, что за несколько дней Иран нанес США материальный ущерб на $20 млрд. Он уточнил, что республика нанесла удары по десяткам командных центров, системам противовоздушной обороны, радарам раннего предупреждения, узлам связи, складам боеприпасов, логистическим объектам, авиационным ангарам, истребителям, беспилотникам и вспомогательной технике.

Ранее Иран устроил «темную ночь» радарам и системам ПВО США в Кувейте.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Теорию о 5 языках любви опровергла наука. Почему ее не стоит списывать со счетов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!