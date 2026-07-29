Трамп анонсировал новые удары по Ирану в ответ на обстрел военных США

Трамп: США нанесут удары по Ирану в ответ на обстрел военных США в Иордании

Вооруженные силы (ВС) США намерены нанести удары по Ирану в ответ на обстрел американских военных в Иордании. Об этом в эфире телеканала Fox News заявил американский президент Дональд Трамп

«Мы собираемся жестко по ним ударить. Они получат трепку», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

В ночь на 29 июля стало известно, что Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части армии Ирана) атаковал авиабазу США в Иордании.

До этого официальный представитель КСИР генерал Хоссейн Мохебби заявил, что за несколько дней Иран нанес США материальный ущерб на $20 млрд. Он уточнил, что республика нанесла удары по десяткам командных центров, системам противовоздушной обороны, радарам раннего предупреждения, узлам связи, складам боеприпасов, логистическим объектам, авиационным ангарам, истребителям, беспилотникам и вспомогательной технике.

Ранее Иран устроил «темную ночь» радарам и системам ПВО США в Кувейте.