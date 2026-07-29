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Армия

Иран атаковал авиабазу США в Иордании

IRIB: КСИР нанес удар по авиабазе США в Иордании
Morteza Nikoubazl/Reuters

Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части армии Ирана) атаковал авиабазу США, расположенную на территории Иордании. Об этом сообщила иранская государственная телерадиокомпания IRIB.

«[Подразделения КСИР] нанесли удар несколькими баллистическими ракетами по авиабазе и штабу Центрального командования Вооруженных сил США в Иордании», — говорится в сообщении.

23 июля КСИР заявил об атаке на американскую авиабазу Али аль-Салем в Кувейте. По данным военных, удары наносились беспилотниками по крупному складу военной техники, системе противовоздушной обороны Patriot и ангару с дронами MQ9.

26 июля официальный представитель КСИР генерал Хоссейн Мохебби заявил, что за время боевых действий с 8 по 15 июля Иран нанес Соединенным Штатам материальный ущерб на $20 млрд. Он уточнил, что республика нанесла удары по десяткам командных центров, системам противовоздушной обороны, радарам раннего предупреждения, узлам связи, складам боеприпасов, логистическим объектам, авиационным ангарам, истребителям, беспилотникам и вспомогательной технике.

Ранее Иран устроил «темную ночь» радарам и системам ПВО США в Кувейте.

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