Иран устроил «темную ночь радарам и системам ПВО США» в Кувейте

Иран нанес «сокрушительный удар по отчаявшемуся врагу» в Кувейте, передает IRNA со ссылкой на пресс-службу армии Исламской Республики.

Там заявили, что во время ударов по авиабазе Ахмед аль-Джабер, которая используется американскими ВС, уничтожили радиолокационный объект большой дальности, центр спутниковой связи и приема, радар противоракетной обороны и ангар дронов MQ9.

Согласно пресс-релизу, «продолжая темную ночь для радаров и систем ПВО (противовоздушной обороны) США в регионе», иранские ВС также ликвидировали радар раннего предупреждения, радар AN/FPS-117, систему ПВО Patriot и систему спутниковой связи.

До этого ВС США начали новую серию ударов по Ирану. Атаки продолжаются уже 10-ю ночь подряд. После этого в портовом городе Бендер-Аббас на юге Исламской Республики и в Сирике на побережье Ормуза были слышны взрывы.По данным Axios, США готовятся к эскалации: американский президент изучает варианты проведения масштабной военной операции.

На этом фоне Иран пригрозил перейти к наступлению и «фазе полного уничтожения», если США продолжат атаки. Командующий военно-космическими силами КСИР (Корпуса стражей исламской революции) Маджид Мусави заявил, что удары по противнику будут до тех пор, пока на южное побережье страны и в Ормузский пролив не вернется спокойная обстановка.

Ранее посредники предложили Ирану 10-дневное перемирие с США.