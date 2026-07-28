Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в России
Армия

Силы ПВО сбили над Калугой беспилотник

Губернатор Шапша: вечером над Калугой уничтожен беспилотный летательный аппарат
Евгений Биятов/РИА Новости

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) вечером сбили над Калугой беспилотный летательный аппарат. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

На месте работает оперативная группа. Губернатор отметил, что, по предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

28 июля в министерстве обороны РФ сообщили, что силы ПВО за 12 часов перехватили и уничтожили над территорией России 112 украинских беспилотников самолетного типа.

В этот же день Вооруженные силы Украины с помощью беспилотника ударили по частному жилому дому в Керчи, в результате чего пострадала семья из четырех человек, среди них один ребенок.

В ночь на 28 июля Московский регион подвергся массированной атаке беспилотников. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, за десять часов в направлении столицы летели более 390 беспилотных летательных аппаратов.

Ранее в Госдуме рассказали о тактике дроновых атак Украины.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Что изменится для бизнеса с 1 августа 2026 года: новые требования к маркировке, нулевой отчетности и охране труда
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!