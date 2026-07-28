Силы ПВО сбили над Калугой беспилотник

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) вечером сбили над Калугой беспилотный летательный аппарат. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

На месте работает оперативная группа. Губернатор отметил, что, по предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

28 июля в министерстве обороны РФ сообщили, что силы ПВО за 12 часов перехватили и уничтожили над территорией России 112 украинских беспилотников самолетного типа.

В этот же день Вооруженные силы Украины с помощью беспилотника ударили по частному жилому дому в Керчи, в результате чего пострадала семья из четырех человек, среди них один ребенок.

В ночь на 28 июля Московский регион подвергся массированной атаке беспилотников. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, за десять часов в направлении столицы летели более 390 беспилотных летательных аппаратов.

Ранее в Госдуме рассказали о тактике дроновых атак Украины.