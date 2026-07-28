Медведев назвал патриотами россиян, заключивших контракты с ВС РФ

Россияне, которые заключают контракты о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ, являются патриотами. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ходе заседания межведомственной комиссии Совбеза по комплектованию Вооруженных сил РФ военнослужащими по контракту.

«Наши граждане, которые заключают контракты о прохождении военной службы — настоящие патриоты, люди, которые считают своим личным долгом защиту Родины от врага», — сказал он.

По словам Медведева, эти люди готовы сделать все ради победы Российской Федерации в СВО.

Медведев также отметил, что около 200 тысяч человек заключили контракты о прохождении военной службы в ВС РФ за первые шесть месяцев текущего года. По его словам, что в этот период еще более 16 тысяч граждан отправились добровольцами в зону СВО, они вступили в добровольческие формирования.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ, которым увеличил штатную численность Вооруженных сил РФ.

Ранее Путин назвал российскую армию самой боеспособной в мире.