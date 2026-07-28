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Стало известно, сколько человек заключили контракт о прохождении военной службы в 2026 году

Медведев: около 200 тыс. человек заключили контракт о прохождении военной службы
Екатерина Штукина/РИА Новости

Около 200 тысяч человек заключили контракты о прохождении военной службы с Вооруженными силами России за первые шесть месяцев 2026 года, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Запись выступления на заседании межведомственной комиссии СБ по комплектованию он опубликовал в своем Telegram-канале.

Он добавил, что порядка 40 тысяч человек поступили на службу в российские войска беспилотных систем. По словам Медведева, в июле соответствующие темпы комплектования сохраняются.

Зампред СБ подчеркнул, что с января по июнь 2026 года более 16 тысяч россиян отправились добровольцами в зону специальной военной операции, они вступили в добровольческие формирования.

До этого Медведев в своем Telegram-канале назвал нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Михаила Драпатого «куском говна». Так Медведев отреагировал на заявление Драпатого о необходимости уничтожить российскую цивилизацию.

Ранее Медведев призвал не верить слухам о мобилизации.

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