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Армия

Путин увеличил численность армии России

Путин подписал указ об увеличении численности военных в России на 25 тысяч
Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Президент России Владимир Путин подписал указ, которым увеличил штатную численность Вооруженных сил (ВС) РФ на 27 тысяч человек. Документ разместили на портале официального опубликования правовых актов.

Из него следует, что решение принято в связи с созданием военно-строительных подразделений. Теперь штатная численность ВС России будет составлять 2 млн 426 тыс. 130 человек, в том числе 1 млн 535 тыс. военнослужащих.

Указ вступает в силу с 1 августа 2026 года.

В июне Путин увеличил численность ВС страны до 2 млн 399 тыс. 130 человек, в их числе — 1 млн 510 тыс. военнослужащих. Таким образом, численность гражданского персонала после нового указа выросла на 2 тыс. человек, а военных — на 25 тыс.

Накануне глава государства заявил, что участие Военно-морского флота (ВМФ) России в международных учениях говорит о фиаско попыток изолировать РФ в оборонной сфере. По словам политика, в мире много дружественных стран, которые понимают задачи, решаемые ВМФ для обеспечения безопасности РФ и укрепления многополярного мира.

Ранее Путин подписал закон о привлечении армии для защиты граждан, арестованных за рубежом.

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