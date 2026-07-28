Российские войска взяли под контроль населенный пункт в ДНР

Вооруженные силы РФ взяли под контроль населенный пункт Красный Кут в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны России.

«Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населённый пункт Красный Кут Донецкой Народной Республики», — указали в ведомстве.

24 июля в Минобороны сообщили, что благодаря наступлению подразделений группировки войск «Север» были взяты под контроль еще два населенных пункта в Харьковской области — Захаровка и Ивашкино. Также российские военные установили контроль над населенными пунктами Артельное и Волоховское.

До этого начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов сообщил о продолжающемся освобождении Донбасса и Новороссии. Он пояснил, что «наступление ведется на всех фронтах».

Ранее российские войска атаковали используемые в интересах ВСУ порты и суда.