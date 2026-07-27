Российские войска атаковали используемые в интересах ВСУ порты и суда

Российские войска нанесли удары по портам и морским судам, которые использовались в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

По данным оборонного ведомства, в порту «Одесса» были атакованы объекты перевалочного комплекса разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов (ГСМ). Также военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России ударили по резервуарам с ГСМ в порту «Черноморск». Помимо этого, в порту «Николаев» был атакован сухогруз, перевозивший грузы военного назначения, отметили в министерстве.

В Минобороны добавили, что удары наносились с помощью высокоточного оружия и ударных беспилотников.

Накануне ударные беспилотные летательные аппараты поразили в Днепро-Бугском лимане еще два балкера, осуществлявшие доставку военных грузов в интересах ВСУ. В Минобороны отметили, что ВС России продолжают наносить удары по портам Украины и морским судам, задействованным в интересах украинских военных.

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