В Генштабе сообщили о продвижении ВС РФ в Донбассе на всех направлениях

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерий Герасимов сообщил о продолжающемся освобождении Донбасса и Новороссии. Его слова приводит пресс-служба Минобороны РФ.

«Российская армия продолжает операции по освобождению Донбасса и Новороссии, и наступление ведется на всех фронтах», — отметил Герасимов.

Он также добавил, что передовые подразделения российской армии находятся менее чем в пяти километрах от восточных окраин Краматорска в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Герасимов, который также занимает пост первого заместителя министра обороны России, проверил выполнение боевых задач группировки войск «Запад». На командном пункте он заслушал отчет командующего группировкой генерал-полковника Сергея Кузовлева о текущей ситуации в зоне ответственности, а также информацию от командующих объединениями и командиров соединений о достигнутых результатах выполнения поставленных задач.

Ранее Герасимов заявил о наступлении войск «Запада» на широком фронте.