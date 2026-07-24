МО: ВС РФ за неделю взяли под контроль восемь населенных пунктов

За прошедшую неделю под контроль перешли восемь населенных пунктов в Донецкой народной республике (ДНР), Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает ТАСС.

Так, за указанный период в зоне спецоперации российские военные установили контроль над населенными пунктами Ленина (Мирное) и Белицкое (ДНР), Благодатное (Запорожская область) и Вольное (Днепропетровская область), а также Артельное, Волоховское, Захаровка и Ивашкино — в Харьковской области.

В российском оборонном ведомстве также уточняли, что войска страны при освобождении населенного пункта Благодатное в Запорожской области взяли под контроль крупный район обороны противника. Площадь данного района составляет порядка пяти километров.

Отмечается, что в ходе боев в районе Благодатного было уничтожено до взвода живой бойцов Вооруженных сил Украины, а также четыре боевые бронированные машины и 32 тяжелых гексакоптера типа «Баба-яга». Взятие под контроль Благодатного позволило подразделениям группировки «Восток» закрепиться на занятых позициях.

Ранее в Константиновке российские войска взяли в плен военных полка «Скала».