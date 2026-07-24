Вооруженные силы России взяли под контроль еще два населенных пункта в Харьковской области — Захаровку и Ивашкино. Об этом сообщило Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что села были освобождены благодаря наступлению подразделений группировки войск «Север».

Также на этой неделе российские военные установили контроль над населенными пунктами Артельное и Волоховское в Харьковской области.

21 июля спикер Группировки объединенных сил (ГОС) ВСУ Виктор Трегубов заявил, что российские войска пытаются «прощупать» украинскую оборону по всей линии фронта, а наиболее сложной остается ситуация на пяти участках: на Великобурлукском направлении, вблизи Казачьей Лопани, Липцов и на Волчанском направление в Харьковской области, а также в восточной части Сумской области (в том числе в районе населенного пункта Грабовское).

В ноябре 2025 года глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о том, что российские военные полностью освободили Купянск, а также взяли под контроль более 80% Волчанска в Харьковской области.

Ранее Герасимов сообщил, что ВСУ попытались прорваться в Купянск.