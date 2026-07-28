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Армия

Более 70 БПЛА пытались атаковать Москву меньше чем за час

Собянин сообщил об уничтожении еще 28 дронов, летевших на Москву
Сергей Мирный/РИА Новости

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил на канале в мессенджере «Макс» о ликвидации силами ПВО (противовоздушной обороны) еще 28 БПЛА противника, летевших к столице.

Пост опубликован в 5:26. По словам градоначальника, специалисты экстренных служб прибыли туда, где упали обломки дронов. Таким образом, количество беспилотников, которые пытались атаковать столицу меньше чем за час, достигло 73.

На этом фоне аэропорты Московского региона Жуковский и Внуково ограничили полеты: их начали выполнять по согласованию с соответствующими органами. А Домодедово полностью приостановил прием и отправку рейсов. Меры были приняты из соображений безопасности.

Ранее актер Виторган рассказал, как пережил атаку ВСУ в Туапсе.

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