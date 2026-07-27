Аэропорт Москвы частично ограничил прием и отправку самолетов

Аэропорт Внуково временно принимает и отправляет рейсы по согласованию

Столичный аэропорт Внуково временно принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом написал в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Его пост опубликован в 23:42. В нем уточняется, что расписание рейсов может быть частично скорректировано. Мера введена для обеспечения безопасности полетов.

Кореняко добавил, что статус рейса можно проверить на онлайн-табло аэропорта.

Утром правительство Татарстана предупредило об угрозе атаки беспилотников. Особый режим ввели в нескольких городах республики. На этом фоне аэропорты в Нижнекамске, Бугульме и Казани приостанавливали обслуживание рейсов в связи с введением временных ограничений. В итоге силы ПВО (противовоздушной обороны) уничтожили БПЛА в небе над регионом.

Ранее представитель Росавиации Кореняко застрял в самолете на несколько часов.