Аэропорт Москвы частично ограничил прием и отправку самолетов

Столичный аэропорт Внуково временно принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом написал в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.
Его пост опубликован в 23:42. В нем уточняется, что расписание рейсов может быть частично скорректировано. Мера введена для обеспечения безопасности полетов.
Кореняко добавил, что статус рейса можно проверить на онлайн-табло аэропорта.
Утром правительство Татарстана предупредило об угрозе атаки беспилотников. Особый режим ввели в нескольких городах республики. На этом фоне аэропорты в Нижнекамске, Бугульме и Казани приостанавливали обслуживание рейсов в связи с введением временных ограничений. В итоге силы ПВО (противовоздушной обороны) уничтожили БПЛА в небе над регионом.
Ранее представитель Росавиации Кореняко застрял в самолете на несколько часов.