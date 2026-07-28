Москву пытались атаковать 12 дронов

Этой ночью Москву попытались атаковать 12 дронов. Об этом написал на канале в мессенджере «Макс» мэр города Сергей Собянин.

Градоначальник сообщил, что БПЛА были ликвидированы системой ПВО (противовоздушной обороны). В посте от 4:38 он отметил, что на место падения обломков дронов прибыли работники экстренных служб.

До этого столичные аэропорты Домодедово и Внуково ограничили полеты: их начали выполнять по согласованию с соответствующими органами. Меры были приняты из соображений безопасности.

Во Внуково ограничения действуют с 23:42, а в Домодедово — с 3:43. Актуальное расписание рейсов можно проверить на онлайн-табло воздушных гаваней.

Ранее герой России рассказал «Газете.Ru», как изменилась работа с БПЛА за четыре года СВО.