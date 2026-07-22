Пострадавшим от атаки ВСУ на Ялту окажут материальную помощь

Мэр Павленко: пострадавшим от атаки ВСУ на дом в Ялте окажут материальную помощь

Граждане, пострадавшие от атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на многоквартирный жилой дом в Ялте, получат материальную помощь. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава администрации города Янина Павленко.

«Тем, кто нуждается, предоставлена возможность отселения, администрацией налаживается удобный формат работы по приему документов для оказания материальной помощи пострадавшим», — написала она.

По словам чиновницы, улица Красноармейская, которая находится в районе атаки, временно перекрыта. Пострадавшим в результате атаки оказывается необходимая помощь, осуществляется техническое обследование многоэтажки.

В ночь на 22 июля беспилотник ВСУ ударил по многоэтажному жилому дому в Ялте.

Советник главы Крыма Олег Крючков сообщал, что в результате атаки пострадали 17 человек. Шестерых из них госпитализировали. Состояние троих пациентов оценивается как тяжелое. В самой многоэтажке выгорели семь квартир после попадания дрона.

Ранее украинский БПЛА атаковал жилой дом в Тульской области.