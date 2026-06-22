Дрон попал в жилой дом в Тульской области

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил в своем канале в мессенджере «Макс», что украинский беспилотник атаковал многоквартирный жилой дом в городе Щекино.

«Украинский БПЛА атаковал жилой многоквартирный дом в Щекино. Жители дома эвакуированы», — поделился Миляев.

Он уточнил, что пострадавших в результате атаки нет.

22 июня Минобороны РФ сообщило, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в течение недели перехватили и сбили над территорией страны не менее 4124 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Больше всего беспилотников было уничтожено 18 июня (992) и 20 июня (740). Подавляющее число налетов совершено на европейскую часть РФ.

С 9 по 14 июня средства ПВО России перехватили не менее 4188 дронов Вооруженных сил Украины.

21 июня стало известно, что российские силы ПВО за 13 часов уничтожили над 12 регионами страны, Азовским и Черным морями 168 украинских беспилотников самолетного типа.

Ранее депутат заявил о необходимости модернизации системы ПВО в России.