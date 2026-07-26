Путин рассказал, чем нужно «пропитать» сознание российского общества

Сознание российского народа должно быть пропитано важностью служения Родине. Об этом заявил президент России Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

«Нам нужно пропитать сознание нашего общества, сознание народа важностью того дела, которому вы служите. А вы служите Родине», — сказал президент в ходе общения с моряками в Санкт-Петербурге в День Военно-морского флота (ВМФ) РФ.

По словам главы государства, нет ничего важнее Родины, а военнослужащие защищают ее, «находясь на острие». Путин подчеркнул, что бойцы почти каждый день рискуют жизнью.

«Вам сложнее даже сейчас, чем мне. Потому что как бы ни было сложно, все-таки вы почти каждый день рискуете жизнью. И конечно, страна должна знать об этом», — сказал Путин.

До этого российские лидер заявил, что ВМФ России играет важнейшую роль в выполнении задач СВО. Вся страна ждет возвращения домой моряков, которые несут службу на огневых рубежах, добавил Путин.

Беседуя с моряками, российский лидер заявил, что СВО рано или поздно закончится, а у него нет сомнений в том, что РФ победит. При этом Путин допустил, что Украина «в конце концов» потеряет свои западные земли, которые были «подарком Сталина». О чем еще говорил президент с военными — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин рассказал, кто пишет историю России.