Среди рядовых и младшего офицерского состава украинской армии растет саботаж из-за назначения главкомом ВСУ Михаила Драпатого. Об этом ТАСС сообщили в пророссийском подполье.

«Причиной острого недовольства среди личного состава стала смена [Александра] Сырского на Драпатого», — отметил собеседник агентства.

По его словам, военные «прекрасно знают и помнят» истинные методы управления Драпатого, которые строятся на жестких «мясных штурмах» и полном пренебрежении к человеческим потерям. В частности, серьезный внутренний раскол из-за назначения нового главкома ВСУ нарастает среди бойцов в 34-й отдельной бригаде морской пехоты ВСУ, уточнил источник.

«Солдаты не намерены идти на верную смерть ради очередного красивого отчетного видео для нового руководства», — добавил собеседник агентства.

21 июля Александра Сырского сняли с должности главкома ВСУ, назначив на его место генерал-майора Михаила Драпатого. Новый главком ВСУ заявлял, что российская нация «не имеет права на существование», а саму Россию нельзя назвать соседом Украины. Также он оскорбил жителей Донбасса, сравнив их с «отрыжкой Советского Союза».

В Кремле предупредили, что Драпатый ответит за свои слова о россиянах.

Ранее Медведев назвал Драпатого «куском говна» и «мразью».