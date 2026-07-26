Медведев назвал главкома ВСУ «куском говна»

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале назвал нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Михаила Драпатого «куском говна».
Так Медведев отреагировал на заявление Драпатого о необходимости уничтожить российскую цивилизацию.
«Эта <...> мразь — просто жирный кусок говна, который пристал к бандеровскому сапогу», — написал зампред Совбеза.
Новый главком ВСУ заявлял, что российская нация «не имеет права на существование», а саму Россию нельзя назвать соседом Украины. Также он оскорбил жителей Донбасса. Драпатый сравнил их с «отрыжкой Советского Союза».
В Кремле заявили, что новый главком ВСУ ответит за свои слова о россиянах.
Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отметил, что высказывания Драпатого являются ярким проявлением нацистского характера Киева.
Ранее Путин обвинил Киев в возрождении нацизма.