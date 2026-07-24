В Кремле прокомментировали слова Драпатого о россиянах

Новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Михаил Драпатый ответит за свои слова о россиянах. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Конечно, я не сомневаюсь, что так или иначе он ответит», — сказал представитель Кремля.

24 июля председатель СК России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку высказываниям Михаила Драпатого в адрес россиян.

До этого главнокомандующий ВСУ заявил, что российская нация не имеет права на существование, а саму Россию нельзя назвать соседом Украины. Также он оскорбил жителей Донбасса, которых сравнил с «отрыжкой Советского Союза». В МИД России и Госдуме назвали слова украинского военачальника нацистскими, за которые ему придется ответить. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ООН отказались комментировать слова Драпатого о россиянах.