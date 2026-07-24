Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Политика

В Кремле прокомментировали слова Драпатого о россиянах

Песков: новый главком ВСУ ответит за слова о россиянах
Roman Naumov/Global Look Press

Новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Михаил Драпатый ответит за свои слова о россиянах. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Конечно, я не сомневаюсь, что так или иначе он ответит», — сказал представитель Кремля.

24 июля председатель СК России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку высказываниям Михаила Драпатого в адрес россиян.

До этого главнокомандующий ВСУ заявил, что российская нация не имеет права на существование, а саму Россию нельзя назвать соседом Украины. Также он оскорбил жителей Донбасса, которых сравнил с «отрыжкой Советского Союза». В МИД России и Госдуме назвали слова украинского военачальника нацистскими, за которые ему придется ответить. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ООН отказались комментировать слова Драпатого о россиянах.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 24 июля. Изменения в расчете единого пособия, «аннулированный» трудовой стаж и срок, когда ИИ станет умнее человека
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!