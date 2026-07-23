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«Нацистские слова». Новый главком ВСУ заявил, что россияне не имеют права на существование

Главком ВСУ Драпатый: российская нация не имеет права на существование

Новый главком ВСУ Михаил Драпатый заявил, что российская нация не имеет права на существование, а саму Россию нельзя назвать соседом Украины. Также он оскорбил жителей Донбасса, которых сравнил с «отрыжкой Советского Союза». В МИД России и Госдуме назвали слова украинского военачальника нацистскими, за которые ему придется ответить. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Российская нация «не имеет права на существование», заявил новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Михаил Драпатый.

«Это вообще нация с руководством, которая не имеет права на существование. Ничего цивилизованного уже на протяжении тысячелетий не изменилось там ни в ментальности, ни в имперском амбициозном поведении», — сказал он в интервью продюсеру портала Ukraїner Карине Пилюгиной.

По словам 43-летнего военачальника, Россию нельзя назвать соседом для Украины.

Кроме того, Драпатый назвал жителей Донбасса «отрыжкой Советского Союза», переселенцами и криминальными элементами. По его мнению, они якобы «не хотят работать, хотят халявы».

«Не скажу, что большинство, но очень весомое количество этого контингента <...> не хотят работать, хотят халявы, им скорее все равно, в какой стране проживать, как она будет называться», — добавил Драпатый.

Военачальник считает, что жителей Донецкой и Луганской народных республик нужно перевоспитать в духе украинского национализма.

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«Подчеркнул свою нацистскую исключительность»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова кратко отреагировала на заявление нового главкома ВСУ.

«Вот поэтому им одно название — неонацисты», — сказала она в беседе с ТАСС.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник согласился с тем, что в заявлении Драпатого прослеживается нацистская риторика. Он посоветовал украинскому военачальнику быть аккуратным в выражениях касательно России.

«Драпатый еще не успел толком вступить в должность руководителя ВСУ, но уже делает резкие заявления в адрес РФ. Что же он раньше свои угрозы не реализовал? Ему следует быть поаккуратнее в выражениях касательно нации», — сказал он в беседе с News.ru.

Парламентарий обратил внимание, что никто из российских военачальников и бойцов ни разу не сказал, что украинцы как нация не имеют права на существование.

«Это говорит вообще о культуре, народе. Это нацистские слова. Только такие люди говорят, что некоторые нации не имеют права на существование. Драпатый лишь подчеркнул свою нацистскую исключительность», — заметил Колесник.

Депутат отметил, что с нацистами «не договариваются — с ними по-другому поступают». «Я думаю, что он [Драпатый] догадывается, как», — резюмировал Колесник.

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Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отметил, что такие заявления не останутся без внимания.

«Понятно, что за все такие вещи придется отвечать», — подчеркнул он в разговоре с «Газетой.Ru».

Драпатый даже не пытается скрывать свои человеконенавистнические взгляды, заявил ТАСС сенатор от ДНР Александр Волошин.

«После нескольких лет попыток представить Киев образцом европейских ценностей оказалось, что одним из главных лиц украинской армии становится кристаллизованный укронацист, публично делящий людей на «правильных» и «неправильных». Более красноречиво об украинской современности и сказать невозможно», — заметил он.

Волошин добавил, что последнее заявление Драпатого представляет собой «квинтэссенцию всей политики киевского режима в отношении жителей Донбасса».

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Накануне Зеленский официально снял Александра Сырского с должности главкома и назначил на нее Драпатого, который командовал объединенными силами ВСУ. Новый главком заявил, что намерен усилить наступательные действия, работать над планированием новых операций в тылу Вооруженных сил России и наращиванием возможностей украинской армии.

По информации ТАСС, в России Драпатый является фигурантом нескольких уголовных дел, в том числе о терроризме.

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