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Армия

Силы ПВО сбили над Пензой два украинских дрона

Мельниченко: над Пензой уничтожены два беспилотника
Olga Sokolova/Global Look Press

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над Пензой два украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

По предварительным сведениям, пострадавших и разрушений нет. На месте падения обломков работают специалисты служб экстренного реагирования.

Губернатор подчеркнул, что при обнаружении обломков не нужно подходить к ним, а тем более трогать.

Мельниченко напомнил об ответственности за съемку и распространение фото и видеокадров, где видны полет или падение беспилотников. Он призвал граждан не распространять слухи и доверять только проверенной информации.

27 июля губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что военные отражают атаку Вооруженных сил Украины на город.

До этого Минобороны РФ сообщило, что в России за сутки сбили 465 беспилотников и два реактивных снаряда HIMARS, выпущенных украинской армией.

Ранее военный эксперт рассказал, как защитить Россию от дронов.

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