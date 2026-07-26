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Армия

В России за сутки сбили более 460 беспилотников

Минобороны: силы ПВО за сутки сбили 465 БПЛА и два снаряда HIMARS
Станислав Красильников/РИА Новости

В России за сутки сбили 465 беспилотников и два реактивных снаряда HIMARS, выпущенных украинской армией. Об этом сообщило российское Минобороны, передает РИА Новости.

По данным военного ведомства, кроме беспилотников и реактивных снарядов, системы противовоздушной обороны перехватили семь управляемых авиационных бомб.

Утром ведомство сообщало, что дежурные силы ПВО в период с 20:00 мск 25 июля до 08:00 мск 26 июля обнаружили и сбили 133 украинских БПЛА над 10 регионами России и над акваторией Черного моря.

26 июля российское Минобороны также заявило, что Вооруженные силы РФ нанесли удар по нескольким предприятиям в Киеве, которые производили беспилотники. Под удар, в том числе, попало предприятие «Смарт интеллиджент систем», где, по информации министерства, производили дроны различных модификаций и комплектующие к ним.

Кроме того, российские ВС поразили объект на юго-западе Киева, где специалисты украинско-американской компании изготавливали до 1 тыс. беспилотников в месяц. В МО уточнили, что на данном пункте собирали ударные дроны AQ-400 «Scethe», AQ-100 «Bayonet» и разведывательные RQ-100 «Scout».

Ранее военный эксперт рассказал, как защитить Россию от дронов.

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