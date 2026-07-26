Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Армия

ВСУ ударили по ДНР дронами, есть жертвы

Пушилин: при ударе дронов по ДНР погибли два человека, еще 14 ранены
Ilya_Kuznetsov/Shutterstock

Из-за атак БПЛА в Донецкой народной республике (ДНР) погибли два человека, еще 14 пострадали, написал в Telegram-канале глава региона Денис Пушилин.

Чиновник уточнил, что водитель и пассажир рейсового автобуса получили несовместимые с жизнью травмы при налете на Никитовский район Горловки. Еще семь людей в салоне получили ранения средней степени тяжести. От атаки беспилотника пострадала и бригада скорой в Центрально-Городском районе.

По словам Пушилина, на трассе «Донецк — Мариуполь» и в городе Зугрэс под удар попали автомобили. Кроме того, в ДНР были повреждены три объекта гражданской инфраструктуры.

До этого стало известно, что США и Украина обсуждают сценарий воздушного перемирия. По информации Reuters, инициативу представят Кремлю в рамках нового раунда переговоров.

Предполагается, что вопрос потенциального прекращения огня президент Украины Владимир Зеленский обсудит с главой Белого дома Дональдом Трампом в Вашингтоне. При этом в прошлом американский лидер допускал закрытие воздушного пространства над республикой.

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков в связи с этим заявил, что такие газетные сообщения комментировать преждевременно.

Ранее в Госдуме оценили шансы на взыскание компенсации за ущерб от атак ВСУ через суд.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное за 26 июля. Новые законы для россиян, смертельный ураган в Ростове и возвращение космонавтов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!