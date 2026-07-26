ВСУ ударили по ДНР дронами, есть жертвы

Пушилин: при ударе дронов по ДНР погибли два человека, еще 14 ранены

Из-за атак БПЛА в Донецкой народной республике (ДНР) погибли два человека, еще 14 пострадали, написал в Telegram-канале глава региона Денис Пушилин.

Чиновник уточнил, что водитель и пассажир рейсового автобуса получили несовместимые с жизнью травмы при налете на Никитовский район Горловки. Еще семь людей в салоне получили ранения средней степени тяжести. От атаки беспилотника пострадала и бригада скорой в Центрально-Городском районе.

По словам Пушилина, на трассе «Донецк — Мариуполь» и в городе Зугрэс под удар попали автомобили. Кроме того, в ДНР были повреждены три объекта гражданской инфраструктуры.

До этого стало известно, что США и Украина обсуждают сценарий воздушного перемирия. По информации Reuters, инициативу представят Кремлю в рамках нового раунда переговоров.

Предполагается, что вопрос потенциального прекращения огня президент Украины Владимир Зеленский обсудит с главой Белого дома Дональдом Трампом в Вашингтоне. При этом в прошлом американский лидер допускал закрытие воздушного пространства над республикой.

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков в связи с этим заявил, что такие газетные сообщения комментировать преждевременно.

Ранее в Госдуме оценили шансы на взыскание компенсации за ущерб от атак ВСУ через суд.