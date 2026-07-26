Депутат Журавлев: у РФ не получится взыскать компенсацию с Запада за ущерб от ударов ВСУ

У России не получится взыскать с западных стран компенсацию за ущерб, полученный во время атак ВСУ, поскольку существующие международные судебные институты «не на нашей стороне». Об этом «Газете.Ru» заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

«Если бы в мире все еще действовало международное право, то, наверное, взыскать какой-то ущерб с западных стран, которые поставляют Украине вооружение, было бы возможно. Но в Европе и США, к примеру, просто-напросто арестовали наших активов на $300 млрд — никакие правовые нормы вообще-то сделать это никогда бы не позволили. Соответственно, и получить какие-либо компенсации, используя существующие судебные институты, подконтрольные Западу, вряд ли получится — они всегда и во всем будут не на нашей стороне», — сказал он.

Парламентарий подчеркнул, что в мире необходимо создать новую систему безопасности с участием стран, которые могут принимать решения, не завися от Запада.

«Нужна новая мировая система безопасности и справедливые инстанции — с подключением сильнейших мировых игроков, таких, как Китай, Индия, Бразилия, в рамках, допустим, БРИКС, которые решения принимали бы без оглядки на западное сообщество», — пояснил он.

26 июня сенатор от ДНР Александр Волошин заявил, что Украина не сможет компенсировать ущерб России от ударов ВСУ, поскольку на восстановление самой республики понадобится около $600 млрд в течение ближайших 10 лет, что втрое больше ее ВВП за год.

Он считает, что выплаты должны взять на себя те, кто способствовал эскалации конфликта, инвестировал в военную машину Украины и отвергал попытки мирного урегулирования, то есть «западные правительства».

На этой неделе председатель СК Александр Бастрыкин оценил ущерб от действий ВСУ в Донбассе, Новороссии, приграничных и тыловых регионах РФ, установленный в рамках расследования уголовных дел, в 1 трлн руб.

Ранее США попросили Украину не бить по нероссийским танкерам, а про российские суда ничего не сказали.