Минобороны РФ отчиталось о поражении двух объектов под Одессой

Минобороны: ВС РФ поразили контейнерный терминал и балкер под Одессой

В течение дня ВС РФ продолжили атаковать порты и объекты украинской транспортной инфраструктуры, которые используются ВСУ, сообщает в Telegram-канале Минобороны России.

Там заявили, что с помощью дронов и высокоточного оружия поразили контейнерный терминал с грузами военного назначения в порту Черноморска и морское судно типа балкер южнее Одессы, которое тоже занималось военными поставками.

До этого стало известно, что США и Украина обсуждают сценарий воздушного перемирия. По информации Reuters, инициативу представят Кремлю в рамках нового раунда переговоров.

Предполагается, что вопрос потенциального прекращения огня президент Украины Владимир Зеленский обсудит с главой Белого дома Дональдом Трампом в Вашингтоне. При этом в прошлом американский лидер допускал закрытие воздушного пространства над республикой.

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков в связи с этим заявил, что такие газетные сообщения комментировать преждевременно.

Ранее военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок разбирался, стоит ли России ударить по производителям БПЛА в Европе.