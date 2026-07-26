Песков отреагировал на сообщения об обсуждении США и Украиной воздушного перемирия

Песков: рано комментировать данные об обсуждении США и Украиной прекращения огня

Преждевременно комментировать публикации о том, что США и Украина обсуждают возможные договоренности по прекращению боевых действий в воздухе. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мы не знаем, насколько эти новости достоверны и от кого они исходят. Это газетные сообщения и не более того. Поэтому пока что-то комментировать преждевременно», — сказал Песков.

25 июля агентство Reuters сообщило, что Украина и США обсудили инициативу по установлению режима прекращения огня в воздушном пространстве в зоне боевых действий.

По его данным, эти обсуждения станут частью нового этапа мирных инициатив, которые могут быть представлены российским властям.

В этот же день пресс-секретарь президента РФ заявил, что прекращение боевых действий возможно до конца суток, при условии принятия Киевом необходимых решений.

Ранее Украина потребовала от Совбез ООН немедленно принять резолюцию о прекращении огня.