Главком рассказал о пополнении ВМФ России кораблями

Главком Моисеев: до конца 2026 года в состав ВМФ примут еще 21 корабль

В состав Военно-Морского Флота РФ в 2026 году было принято 20 кораблей, судов и катеров, до конца года примут еще 21 единицу, заявил главком ВМФ Александр Моисеев в докладе президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщает РИА Новости.

Моисеев добавил, что также в состав ВМФ войдет первый атомный подводный крейсер, вооруженный гиперзвуковым комплексом «Циркон» — подлодка «Пермь» проекта «Ясень-М».

Путин заявлял, что Россия стала великой морской державой благодаря военному флоту и ученым. По его словам, страна чествует флот и всех, кто создавал его славу в ратных триумфах и каждодневным трудом. Президент подчеркнул, что к морякам относятся с особым уважением, их отличают верность долгу, отвага и преданность Отечеству.

День Военно-Морского флота отмечается в последнее воскресенье июля. В 2026 году праздник приходится на 26 июля. Это памятный день, посвященный военным морякам и ветеранам, защищающим морские рубежи страны.

Ранее Путин заявил о постоянном развитии военно-морских сил России.