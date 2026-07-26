Поселок Шевченко в ДНР перешел под контроль армии России

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль поселок Шевченко в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

По данным ведомства, в результате активных и решительных действий российской группировки войск «Центр» из населенного пункта удалось вытеснить бойцов украинской армии.

23 июля армия РФ установила контроль над еще одним населенным пунктом в ДНР — поселком Белицкое.

Всего за прошедшую неделю, по информации Минобороны РФ, под контроль российских военных перешли восемь населенных пунктов в зоне специальной военной операции (СВО). Кроме поселка Белицкое в ДНР также взят Ленин (Мирное). Установлен контроль над населенными пунктами Благодатное (Запорожская область) и Вольное (Днепропетровская область). ВСУ вытолкнули с территории четырех пунктов в Харьковской области — сел Артельное, Захаровка и Ивашкино, а также поселка Волоховское.

В начале июля президент РФ Владимир Путин заявил, что стратегическая инициатива в зоне СВО сохраняется за российскими вооруженными силами. Глава государства подчеркнул, что чем больше ВСУ будут бить по инфраструктуре, тем больше России придется делать зону безопасности.

Ранее в Константиновке российские войска взяли в плен военных полка «Скала».