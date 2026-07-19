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Армия

В Константиновке российские войска взяли в плен военных полка «Скала»

Бойцы «Южной» группировки взяли в плен военных полка «Скала» в Константиновке
Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бойцы группировки российских войск «Южная» в городе Константиновка Донецкой народной республики (ДНР) взяли в плен военных 425-го отдельного штурмового полка «Скала». Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре группировки.

«Военнослужащие 4-й отдельной мотострелковой бригады «Южной» группировки войск взяли в плен боевиков 425-го отдельного штурмового полка «Скала» ВСУ в городе Константиновка», — сказали в пресс-центре.

В «Южной» группировке добавили, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжает ставить заведомо невыполнимые задачи, несмотря на отсутствие успеха на данном направлении. В пресс-центре отметили, что подобные решения направлены на выполнение «информационных целей».

3 июля президенту России Владимиру Путину доложили об освобождении Константиновки. Захват этого стратегически важного города, ранее укрепленного ВСУ, затрудняет снабжение противника и открывает путь для российских войск к Краматорску и Славянску. Бои за Константиновку продолжались с осени 2025 года.

Ранее украинские военные сгенерировали с помощью ИИ видео с флагом в Константиновке.

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