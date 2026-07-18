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Армия

Герасимов сообщил, что ВСУ попытались прорваться в Купянск

Герасимов: группировка войск «Запад» отразила попытки ВСУ прорваться в Купянск
Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

Вооруженные силы Украины (ВСУ) неудачно попытались пробиться в западную часть Купянска в Харьковской области. Об этом сообщил глава генштаба ВС России Валерий Герасимов.

«Отразив безуспешные попытки противника прорваться в западную часть Купянска, штурмовые подразделения группировки продвигаются на запад в общем направлении на Шевченково», — сказаал он.

Герасимов также сообщил, что в районе южнее Боровой продолжаются боевые действия. Российские войска наносят удары по позициям противника.

В середине июня военнослужащие Вооруженных сил России провели эвакуацию четырех гражданских лиц из Купянска в Харьковской области по их просьбе, сообщил глава пророссийской военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.

До этого сообщалось, что украинские военные блокируют процесс эвакуации гражданских лиц из Купянска. Как стало известно, жители города фактически используются ВСУ в качестве живого щита.

Ранее украинские военные устроили вооруженный бунт у Купянска.

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