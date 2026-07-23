К Персидскому заливу летят военные самолеты США

Минимум пять военных самолетов США летят к Персидскому заливу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах Ближнего Востока.

По словам собеседника агентства, к Персидскому заливу приближаются четырех транспортных самолета-заправщика США Boeing KC-46A Pegasus и Boeing KC-135R Stratotanker. Также в районе побережья был замечен самолет дальней радиолокационной разведки и обнаружения Boeing E-3B Sentry. Кроме того, еще один американский самолет находится над нейтральными водами акватории Оманского залива, вблизи района, находящегося под управлением иранских диспетчеров.

Он добавил, что самолеты двигаются на высоте около 9 км вне трасс для полетов гражданской авиации.

8 июля произошел новый виток эскалации противостояния между США и Ираном. В ответ на атаку торгового судна в Ормузском проливе американские войска нанесли серию ударов по территории Ирана, что стало первым подобным инцидентом после заключения меморандума между странами. Президент США Дональд Трамп официально объявил о разрыве перемирия.

Недавно палата представителей конгресса США приняла резолюцию, которая требует от американского президента Дональда Трампа остановить войну против Ирана.

В начале июля Трамп обсудил ситуацию вокруг Ирана с президентом России Владимиром Путиным. В ходе телефонного разговора глава российского государства заявил, что Москва готова содействовать деэскалации конфликта и установлению стабильности в регионе.

Ранее Трамп допустил возможность массированной атаки на Иран.