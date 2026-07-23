Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Армия

Трамп допустил возможность массированной атаки на Иран

Трамп заявил, что рассматривает возможность массированной атаки на Иран
Jacquelyn Martin/AP

Президент США Дональд Трамп «всерьез рассматривает» возможность массированной атаки на Иран. Об этом американский лидер заявил порталу Axios.

«Я рассматриваю возможность массированного нападения. Масштабнее, чем когда-либо прежде. Я близок к принятию решения. Мы все к этому готовы», — сказал глава Белого дома.

Трамп добавил, что Израиль может присоединиться к боевым действиям «за две минуты», если он об этом попросит. Однако, по словам американского лидера, США «никто не нужен» для начала новой операции против Ирана.

Президент США отметил, что Иран хочет вести переговоры, но республика пока не готова к сделке. Глава Белого дома считает, что страна «еще не испытала достаточно боли».

В начале июля Трамп обсудил ситуацию вокруг Ирана с президентом России Владимиром Путиным. В ходе телефонного разговора глава российского государства заявил, что Москва готова содействовать деэскалации конфликта и установлению стабильности в регионе.

Ранее Рубио не исключил эскалации конфликта между США и Ираном.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как эффективно отвечать на пассивную агрессию. Гид по стратегиям, которые работают
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!