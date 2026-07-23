Трамп допустил возможность массированной атаки на Иран

Президент США Дональд Трамп «всерьез рассматривает» возможность массированной атаки на Иран. Об этом американский лидер заявил порталу Axios.

«Я рассматриваю возможность массированного нападения. Масштабнее, чем когда-либо прежде. Я близок к принятию решения. Мы все к этому готовы», — сказал глава Белого дома.

Трамп добавил, что Израиль может присоединиться к боевым действиям «за две минуты», если он об этом попросит. Однако, по словам американского лидера, США «никто не нужен» для начала новой операции против Ирана.

Президент США отметил, что Иран хочет вести переговоры, но республика пока не готова к сделке. Глава Белого дома считает, что страна «еще не испытала достаточно боли».

В начале июля Трамп обсудил ситуацию вокруг Ирана с президентом России Владимиром Путиным. В ходе телефонного разговора глава российского государства заявил, что Москва готова содействовать деэскалации конфликта и установлению стабильности в регионе.

Ранее Рубио не исключил эскалации конфликта между США и Ираном.