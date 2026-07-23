В конгрессе США приняли резолюцию с требованием завершить войну против Ирана

Палата представителей конгресса США приняла резолюцию, которая требует от американского президента Дональда Трампа остановить войну против Ирана. Об этом сообщил портал Axios.

Инициативу поддержали 214 членов нижней палаты Конгресса, против выступили 208. При этом «за» документ проголосовали четыре республиканца — Брайан Фицпатрик, Том Барретт, Уоррен Дэвидсон и Томас Масси.

Документ призывает Трампа прекратить боевые действия против Ирана. Однако резолюция носит рекомендательный характер, выражающий позицию парламентариев. Администрация Белого дома имеет право проигнорировать требования.

В начале июля Трамп обсудил ситуацию вокруг Ирана с президентом России Владимиром Путиным. В ходе телефонного разговора глава российского государства заявил, что Москва готова содействовать деэскалации конфликта и установлению стабильности в регионе.

Ранее Трамп допустил возможность массированной атаки на Иран.