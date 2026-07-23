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Армия

Зеленский раскрыл, чего ожидает от нового главкома ВСУ

Зеленский ожидает от Драпатого предложений по кадровой перезагрузке в ВСУ
Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Михаила Драпатого предложений по кадровой перезагрузке в ВСУ. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«Перезагрузка кадрового состава в армии будет. Я жду предложений от нового главкома», – сказал Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином в Киеве.

До этого Минобороны России отреагировало на назначение Драпатого главкомом ВСУ цитатой из советского сериала «Место встречи изменить нельзя». «А теперь Горбатый Драпатый! Я сказал: Драпатый!)», — отмечается в сообщении. Это отсылка к знаменитой реплике начальника отдела по борьбе с бандитизмом МУРа Глеба Жеглова — «А теперь Горбатый!», которая прозвучала в финале сериала.

До этого военный эксперт Андрей Марочко выразил мнение, что Зеленский поменял «шило на мыло», назначив на должность главкома ВСУ Драпатого вместо Александра Сырского. Эксперт считает, что биография и послужной список Драпатого лишний раз указывают на то, что он из тех генералов, которые «подчиняются вышестоящему руководству, абсолютно не думая о личном составе».

Ранее Драпатый назвал россиян нацией, которая не должна существовать.

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