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Армия

«А теперь Драпатый!»: МО высмеяло назначение главкома ВСУ цитатой из советского сериала

МО РФ предрекло судьбу Драпатого цитатой из «Места встречи изменить нельзя»
Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters

Минобороны России отреагировало на назначение Михаила Драпатого главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) цитатой из советского сериала «Место встречи изменить нельзя». Ироничная публикация появилась в «Максе» ведомства.

«А теперь Горбатый Драпатый! Я сказал: Драпатый!)», — отмечается в сообщении.

Это отсылка к знаменитой реплике начальника отдела по борьбе с бандитизмом МУРа Глеба Жеглова — «А теперь Горбатый!», которая прозвучала в финале сериала.

Таким образом Минобороны прокомментировало освобождение Вооруженными силами России населенного пункта Белицкое в Донецкой народной республике.

До этого военный эксперт Андрей Марочко выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский поменял «шило на мыло», назначив на должность главкома ВСУ Драпатого вместо Александра Сырского. По его словам, новый главком продолжит внедрять в ВСУ практики и все те наработки, которые были у предшественника. Эксперт считает, что биография и послужной список Драпатого лишний раз указывают на то, что он из тех генералов, которые «подчиняются вышестоящему руководству, абсолютно не думая о личном составе».

Ранее Сырский заявил, что передает Драпатому «армию в состоянии наступления».

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