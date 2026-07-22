В России оценили замену Сырского на Драпатого словами «шило на мыло»

Президент Украины Владимир Зеленский поменял «шило на мыло», назначив на должность главкома ВСУ Михаила Драпатого вместо Александра Сырского. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

«Замена Сырского на Драпатого — это замена «шила на мыло», поскольку никаких абсолютно изменений для украинской армии не будет», — отметил военэксперт.

По его словам, Драпатый после работы в подчинении Сырского продолжит внедрять в ВСУ практики и все те наработки, которые были у предшественника. Марочко считает, что биография и послужной список Драпатого лишний раз указывают на то, что он из тех генералов, которые «подчиняются вышестоящему руководству, абсолютно не думая о личном составе».

22 июля Зеленский подписал указ о назначении Драпатого новым главкомом ВСУ. После смены руководства украинской армии многие западные эксперты и политики стали размышлять о том, поможет ли новый командующий переломить ситуацию на поле боя. В Кремле также дали оценку этой замене. По мнению пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, смена главкома ВСУ не приведет к каким-то значительным изменениям на фронте. Он отметил, что вооруженные силы РФ продолжают в рамках специальной военной операции наступательные действия по всей линии боевого соприкосновения. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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