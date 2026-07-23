«Не имеют права на существование»: Драпатый сделал резкое заявление о россиянах

Россияне являются «нацией, которая не имеет права на существование». Такое заявление сделал новый главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Михаил Драпатый в интервью продюсеру портала Ukraїner Карине Пилюгиной.

По его словам, Россию нельзя назвать соседом для Украины.

Также он назвал жителей Донбасса «отрыжкой Советского Союза», переселенцами и криминальными элементами. Драпатый отметил, что они «не хотят работать, хотят халявы».

До этого Минобороны России отреагировало на назначение Драпатого главкомом ВСУ цитатой из советского сериала «Место встречи изменить нельзя». «А теперь Горбатый Драпатый! Я сказал: Драпатый!)», — отмечается в сообщении. Это отсылка к знаменитой реплике начальника отдела по борьбе с бандитизмом МУРа Глеба Жеглова — «А теперь Горбатый!», которая прозвучала в финале сериала.

Военный эксперт Андрей Марочко выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский поменял «шило на мыло», назначив на должность главкома ВСУ Драпатого вместо Александра Сырского. По его словам, новый главком продолжит внедрять в ВСУ практики и все те наработки, которые были у предшественника. Эксперт считает, что биография и послужной список Драпатого лишний раз указывают на то, что он из тех генералов, которые «подчиняются вышестоящему руководству, абсолютно не думая о личном составе».

Ранее в России оценили шансы Драпатого начать контрнаступ.